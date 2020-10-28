Работника Бюро логистики Департамента полиции и погранохраны подозревают в присвоении

Работавшего в пярнуском Доме полиции логистика подозревают в том, что он присвоил доверенное ему имущество, причинил им ущерб и извлек из этого экономическую выгоду.
Точный масштаб присвоения и другие обстоятельства будут определены в ходе возбужденного уголовного дела.
Руководитель внутреннего контроля Ляэнеской префектуры Геррит Веэберг сказал, что расследование находится в активной фазе, идет сбор доказательств.
Начальник Бюро логистики департамента Андрес Синимери добавил, что главным долгом логистиков является сохранение и хозяйское использование доверенного им имущества.
"Сотрудник полицейской службы логистики должен быть и в своей организации, и для всей страны быть примером, как обращаться с имуществом. Подобное подозрение бросает тень на полицию".
Подозреваемый в присвоении работник подал заявление об уходе.
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