Работника Бюро логистики Департамента полиции и погранохраны подозревают в присвоении

Работавшего в пярнуском Доме полиции логистика подозревают в том, что он присвоил доверенное ему имущество, причинил этим ущерб и извлек для себя экономическую выгоду.

Точный масштаб присвоения и другие обстоятельства будут определены в ходе возбужденного уголовного дела.

Руководитель внутреннего контроля Ляэнеской префектуры Геррит Веэберг сказал, что расследование находится в активной фазе, идет сбор доказательств.

Начальник Бюро логистики департамента Андрес Синимери добавил, что главным долгом логистиков является сохранение и хозяйское использование доверенного им имущества.

"Сотрудник полицейской службы логистики должен быть и в своей организации, и для всей страны быть примером, как обращаться с имуществом. Подобное подозрение бросает тень на полицию".

Подозреваемый в присвоении работник подал заявление об уходе.