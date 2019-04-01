01.04.2019, 11:43

Работавший в Eesti Post под чужим именем мошенник заполучил данные тысяч людей

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Allikas: Õhtuleht
Allikas: Õhtuleht
EST
ID- kaardid
ID-kaardidFoto: Tiit Blaat

Молодой человек от имени клиентов почтовой фирмы заказал товаров на тысячи евро, причем преступная схема затронула также его родителей, сожительницу, друзей и соседей.

Райт Айдла (25) под именем свого бывшего одноклассника поступил на работу в Eesti Post и украл копии паспортов, ИД-карт и видов на жительство 3548 человек. Деятельность мошенниу неожиданно облегчили допотопные компьютерные системы и невероятная беспечность отдела кадров государственной почтовой компании.

Несмотря на свою молодость, Райт — уроженец деревни Райккюла в Рапламаа — уже шесть раз был признан виновным в преступлениях, в том числе мошенничестве, подделке документов, кражах и хранении детского порно.

Мать и отец были против того, чтобы взять парня к себе после выхода из тюрьмы, потому что и они также стали жертвами его преступлений.

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