Работавший в Eesti Post под чужим именем мошенник заполучил данные тысяч людей

Райт Айдла (25) под именем свого бывшего одноклассника поступил на работу в Eesti Post и украл копии паспортов, ИД-карт и видов на жительство 3548 человек. Деятельность мошенниу неожиданно облегчили допотопные компьютерные системы и невероятная беспечность отдела кадров государственной почтовой компании.

Несмотря на свою молодость, Райт — уроженец деревни Райккюла в Рапламаа — уже шесть раз был признан виновным в преступлениях, в том числе мошенничестве, подделке документов, кражах и хранении детского порно.

Мать и отец были против того, чтобы взять парня к себе после выхода из тюрьмы, потому что и они также стали жертвами его преступлений.

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