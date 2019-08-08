Работал по чужим документам: в Эстонии арестован водитель латвийского грузовика

Задержанному в начале недели в Тартуском уезде водителю грузовика из Латвии, не имевшему прав на управление транспортным средством, суд назначил наказание в виде 10 суток ареста.
Направлявшаяся в Нарву фура, груженая древесно-стружечными плитами, была остановлена полицией для проверки в волости Элва утром 6 августа, пишет rus.err.ee.
Управлявший грузовиком 29-летний гражданин Латвии пытался предъявить полицейским чужие водительские права. При проверке также выяснилось, что использованная в счетчике рабочих часов водителя карточка также принадлежала другому лицу.
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