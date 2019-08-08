Работал по чужим документам: в Эстонии арестован водитель латвийского грузовика

Направлявшаяся в Нарву фура, груженая древесно-стружечными плитами, была остановлена полицией для проверки в волости Элва утром 6 августа, пишет rus.err.ee.

Управлявший грузовиком 29-летний гражданин Латвии пытался предъявить полицейским чужие водительские права. При проверке также выяснилось, что использованная в счетчике рабочих часов водителя карточка также принадлежала другому лицу.