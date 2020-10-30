Пытавшийся убежать от полиции 19-летний пьяный водитель без прав проведет за решеткой 24 дня

В прошлую субботу полицейские решили проверить водителя неуверенно двигавшегося автомобиля Renault и дали ему сигнал к остановке. Водитель остановил машину на ул. Харидузе, но попытался убежать. Его сразу же задержали и доставили в отделение полиции. Полицейские выяснили, что 19-летний молодой человек управлял автомобилем в нетрезвом виде и у него нет права на управление транспортным средством. Было начато делопроизводство о проступке.

На заседании суда 26 октября он сказал в свое оправдание, что его попросил сесть за руль другой пьяный человек, который не хотел садиться за руль в таком состоянии.

„Нарва — третий по величине город Эстонии, и в это время движение в центре города активное, поэтому этот водитель представлял большую опасность для себя, своего пассажира и других участников дорожного движения”, — сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Дмитрий Наролин.

Наролин подчеркнул, что этот молодой человек ранее наказывался за точно такое же нарушение штрафом. "Штраф до сих пор не оплачен, и мы видим, что такое наказание должного влияния не оказало, поэтому я ходатайствовал в суде об аресте", — сказал полицейский.

Он добавил, что в таких случаях ответственность должен нести и человек, который передает транспортное средство лицу, у которого не было никакого права садиться за руль. Полиция взвешивает сейчас вопрос о начале делопроизводства и в отношении лица, передавшего в пользование автомобиль нетрезвому водителю.

„Такие увеселительные поездки могут закончиться трагически. Полицейские каждый день работают ради того, чтобы опасных водителей было меньше на дорогах, и мы благодарим всех людей, сообщающих нам о вызывающих подозрение транспортных средствах", — добавил Дмитрий Наролин.

В этом году полицейские по всей Эстонии задержали почти 5700 нетрезвых водителей. В ДТП по вине нетрезвых водителей в этом году погибло десять человек и травмы получили 125 человек.

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