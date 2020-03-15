Пытавшийся скрыться водитель внедорожника врезался в полицейский автомобиль

Водитель сначала остановилась, но потом продолжила движение. Патруль выехал перед "джипом" и снизил скорость, пока тот не остановился. Полицейские вышли из автомобиля и двинулись к "джипу", но водитель начала движение и въехала сзади в полицейский автомобиль.

Женщину, находившуюся за рулем внедорожника, доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные детали выясняются.

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