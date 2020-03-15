Пытавшийся скрыться водитель внедорожника врезался в полицейский автомобиль(6)
В субботу в 11:15 произошло ДТП волости Ляэне-Хпрью в Харьюмаа, когда на 29 километре шоссе Таллинн-Палдиски в деревне Валксе полицейский патруль на автомобиле без опознавательных знаков Škoda Superb дал сигнал остановиться 46-летней женщине на внедорожнике Jeep Grand Cherokee.
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Впервые в РФ: смертельный вирус – у ребенка, но есть одно «но»
Названа неуязвимая для коронавируса группа людей
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома