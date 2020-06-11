Пытавшийся скрыться от полиции водитель без прав проведет 9 месяцев за решеткой

На прошедшем сегодня заседании суда нарушителю назначили в качестве наказания 6 месяцев тюремного заключения, к которому прибавился еще срок за вынесенное в сентябре наказание за систематическую езду без прав. В итоге мужчине придется провести почти 9 месяцев а решеткой, а точнее 8 месяцев и 28 дней.

Суд также конфисковал автомобиль подсудимого.

10 июня после полудня началась погоня в Тарту на перекрестке улиц Выру-Сепа, где осуществлявший дорожный надзор полицейский патруль заметил двигавшийся им навстречу автомобиль Audi, который не был зарегистрирован.

Полицейские дали машине сигнал остановиться, который водитель проигнорировал и, прибавив скорость, помчался по направлению из города. Преградить путь мчавшейся и совершавшей опасные маневры машине пытались и многие горожане, но водителю удалось миновать их, и он направился на Выруское шоссе.

В районе Пагоди при помощи полицейского микроавтобуса удалось преградить путь мчащейся машине и выдавить ее с дороги. Из вылетевшего в кювет Audi выскочил как водитель, так и четыре пассажира, все они побежали в лес. Полицейские побежали за молодыми людьми, и водителя и двух пассажиров через несколько минут удалось поймать в лесу.

Ранее полицейские неоднократно ловили водителя на аналогичном нарушении, и он также был наказан за него. В инциденте ни один человек не пострадал, но были повреждены полицейский микроавтобус и Audi.