Пытавшийся скрыться от полиции лихач получил 20 суток ареста и был лишен автомобиля

7 марта полицейские Курессаареского отделения полиции заметили в поселке Кудьяпе автомобиль Mazda с подозрительным стилем вождения и дали ему сигнал к остановке. Водитель сначала остановился, но затем снова начал движение, пытаясь скрыться от полицейских.

По словам ведущего следователя Курессаареского отделения полиции Прийта Сеппа, автомобиль уехал на большой скорости, что было опасно для остановившегося в это время на обочине другого автомобиля и находившихся рядом людей.

„Пытавшийся скрыться водитель потерял контроль над автомобилем и выехал с дороги", – сказал Сепп.

У задержанного водителя имелось действующее наказание за езду без прав и ранее он неоднократно создавал на дороге опасные ситуации.

"Такой водитель не может правильно оценить все возможные риски и опасности. В данном случае повезло, что никто не пострадал, – добавил Сепп. – Пытаться уехать от полиции в надежде избежать наказания – это в любом случае неразумный поступок".

По словам Сеппа, автомобиль был конфискован с превентивной целью. "Если раннее поведение нарушителя указывает на то, что он, имея автомобиль, может сесть за руль и без прав, у такого человека автомобиль следует изъять", – сказал он.

В этом году на Сааремаа задержано 25 водителей без прав, по всей Эстонии – 1714.

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