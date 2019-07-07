07.07.2019, 13:22
Пытались реанимировать, но безрезультатно. При пожаре в частном доме погиб мужчина
Вчера около десяти часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Кадрина в Ляэне-Вирумаа.
Вчера около десяти часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Кадрина в Ляэне-Вирумаа.
По прибытии спасателей на место открытым пламенем горела спальня в одноэтажном деревянном доме. Обнаруженный в доме мужчина 60 с лишним лет был передан медикам, но реанимировать его не удалось.
Причины и обстоятельства пожара будут выяснены в ходе следствия.
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