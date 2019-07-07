Пытались реанимировать, но безрезультатно. При пожаре в частном доме погиб мужчина

По прибытии спасателей на место открытым пламенем горела спальня в одноэтажном деревянном доме. Обнаруженный в доме мужчина 60 с лишним лет был передан медикам, но реанимировать его не удалось.

Причины и обстоятельства пожара будут выяснены в ходе следствия.