07.07.2019, 13:22

Пытались реанимировать, но безрезультатно. При пожаре в частном доме погиб мужчина


rus.delfi.ee
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Võrumaal põleb kalakasvatus.
Фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Вчера около десяти часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Кадрина в Ляэне-Вирумаа.

По прибытии спасателей на место открытым пламенем горела спальня в одноэтажном деревянном доме. Обнаруженный в доме мужчина 60 с лишним лет был передан медикам, но реанимировать его не удалось.

Причины и обстоятельства пожара будут выяснены в ходе следствия.

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