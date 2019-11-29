Пырнувший собутыльника ножом мужчина получил условное наказание

В социальных сетях распространялось видео, на котором запечатлено, как один мужчина нападает на другого, после чего тот берет кухонный нож и наносит им удар нападавшему. Далее драка продолжается и тот, которого ударили ножом, валит противника на пол.
Тартуский уездный суд приговорил нанесшего собутыльнику ножевые ранения 31-летнего Андруса к 2 годам и 8 месяцам условного срока.
Андрус нанес пострадавшему опасные для жизни травмы.
Он также получил денежный штраф в 1000 евро. Также ему надо оплатить производственные расходы.
Наказание не претворят в жизнь, если Андрус в течение трех дней не совершит новое преступление и будет соблюдать установленные требования.
”Данное видео датируется весной этого года. Инцидент произошел 17 марта около трех часов ночи в городе Выру”, — сказала Delfi веб-констебль Вилле Ряник.
В ходе совместного распития алкогольных напитков между собутыльниками произошел конфликт, в результате которого 31-летний Андрус схватил кухонный нож и ударил им 36-летнего мужчину. Ударившего доставили в арестный дом и задержали в качестве подозреваемого. Потерпевшего доставили в больницу.
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