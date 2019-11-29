Пырнувший собутыльника ножом мужчина получил условное наказание

Тартуский уездный суд приговорил нанесшего собутыльнику ножевые ранения 31-летнего Андруса к 2 годам и 8 месяцам условного срока.

Андрус нанес пострадавшему опасные для жизни травмы.

Он также получил денежный штраф в 1000 евро. Также ему надо оплатить производственные расходы.

Наказание не претворят в жизнь, если Андрус в течение трех дней не совершит новое преступление и будет соблюдать установленные требования.

”Данное видео датируется весной этого года. Инцидент произошел 17 марта около трех часов ночи в городе Выру”, — сказала Delfi веб-констебль Вилле Ряник.

В ходе совместного распития алкогольных напитков между собутыльниками произошел конфликт, в результате которого 31-летний Андрус схватил кухонный нож и ударил им 36-летнего мужчину. Ударившего доставили в арестный дом и задержали в качестве подозреваемого. Потерпевшего доставили в больницу.