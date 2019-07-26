Пять детей пострадали при столкновении двух автомобилей в Харьюмаа

Из Audi A4 в Таллиннскую детскую больницу доставили 14-летнего мальчика, а из Audi A6 — мальчиков в возрасте 13, 8 и 6 лет, а также шестилетнюю девочку, сообщила 26 июля пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Притормозившим перед левым поворотом Audi A4 управляла 40-летняя женщина, а врезавшимся в него сзади автомобилем — 26-летняя женщина.