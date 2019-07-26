Пять детей пострадали при столкновении двух автомобилей в Харьюмаа

Пять детей попали в четверг вечером в больницу в результате ДТП на 5-м километре шоссе Юри-Арукюла в волости Раэ, когда Audi A6 врезался сзади в притормозивший перед левым поворотом Audi A4, пишет rus.err.ee.
Из Audi A4 в Таллиннскую детскую больницу доставили 14-летнего мальчика, а из Audi A6 — мальчиков в возрасте 13, 8 и 6 лет, а также шестилетнюю девочку, сообщила 26 июля пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Притормозившим перед левым поворотом Audi A4 управляла 40-летняя женщина, а врезавшимся в него сзади автомобилем — 26-летняя женщина.
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