26.07.2019, 07:18

Пять детей пострадали при столкновении двух автомобилей в Харьюмаа

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rus.delfi.ee
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politseireid Pärnu - Riia maanteel
Pilt on illustratiivneFoto: Ago Tammik

Пять детей попали в четверг вечером в больницу в результате ДТП на 5-м километре шоссе Юри-Арукюла в волости Раэ, когда Audi A6 врезался сзади в притормозивший перед левым поворотом Audi A4, пишет rus.err.ee.

Из Audi A4 в Таллиннскую детскую больницу доставили 14-летнего мальчика, а из Audi A6 — мальчиков в возрасте 13, 8 и 6 лет, а также шестилетнюю девочку, сообщила 26 июля пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Притормозившим перед левым поворотом Audi A4 управляла 40-летняя женщина, а врезавшимся в него сзади автомобилем — 26-летняя женщина.

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