12.12.2019, 07:10
Пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадала 10-летняя девочка
Вчера в волости Ляэне-Харью пьяный водитель совершил аварию, в которой пострадала 10-летняя девочка.
Вчера в волости Ляэне-Харью пьяный водитель совершил аварию, в которой пострадала 10-летняя девочка.
В 14:50 на 8 км шоссе Кейла-Хаапсалу 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на легковом автомобиле Opel Vectra Station Wagon сдал на правую обочину и стал разворачиваться. Он не заметил, что мимо проезжал легковой автомобиль Volkswagen Tiguan, которым управлял 57-летний мужчина. В результате произошло столкновение.
Прибывшие на место медики доставили в больницу 10-летнюю девочку, которая находилась в Volkswagen Tiguan в качестве пассажира.
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