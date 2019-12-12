12.12.2019, 07:10

Пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадала 10-летняя девочка


EST 1
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustusFoto: Ilmar Saabas

Вчера в волости Ляэне-Харью пьяный водитель совершил аварию, в которой пострадала 10-летняя девочка.

В 14:50 на 8 км шоссе Кейла-Хаапсалу 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на легковом автомобиле Opel Vectra Station Wagon сдал на правую обочину и стал разворачиваться. Он не заметил, что мимо проезжал легковой автомобиль Volkswagen Tiguan, которым управлял 57-летний мужчина. В результате произошло столкновение.

Прибывшие на место медики доставили в больницу 10-летнюю девочку, которая находилась в Volkswagen Tiguan в качестве пассажира.

Читайте также: