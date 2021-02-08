Пьяный водитель совершил лобовое столкновение: погиб новорожденный ребенок

В результате аварии тяжелые травмы получил водитель Ford, а также женщина и ребенок, которые находились в момент аварии в машине. Тяжелейшие травмы получила беременная женщина, которая находилась за рулем. Всех пострадавших доставили в больницу.

Беременную женщину вызвали на роды, но несмотря на все усилия врачей спасти ребенка так и не удалось.

Руководитель Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа говорит, что трудно подобрать слова, чтобы описать эту трагедию и отчаяние. По его словам, тяжело осознавать, что из-за безответственного поведения повидавшего жизнь человека была прервана другая, которая не успела начаться.

Он выразил глубокие соболезнования семье и родственникам, которые потеряли ребенок.

”То, что произошло, не является дорожно-транспортным происшествием. Это преступление. Известно, что если сесть за руль в нетрезвом виде, может случиться авария”, — сказал он.

Лыунаская окружная прокуратура на прошлой неделе ходатайствовала об аресте виновника аварии. Суд просьбу удовлетворил.

Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм сказал, что этот мужчина уже наказывался за вождение в нетрезвом виде прошлым летом. По словам самого мужчины, он употребляет алкоголь каждую неделю.

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