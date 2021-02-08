Пьяный водитель совершил лобовое столкновение: погиб новорожденный ребенок

28 января в 18.51 в деревне Аардлапалу Тартуского уезда произошло ДТП, когда Ford, за рулем которого был 51-летний мужчина, выехал на встречную полосу и произошло лобовое столкновение с ехавшим навстречу Volkswagen Passat. В ДТП тяжело пострадали водитель автомобиля Ford и ехавшие с ним 48-летняя женщина и ребенок. Позже экспертиза установила, что мужчина был в тяжелом опьянении. Управлявшая Volkswagen Passat беременная женщина получила сверхтяжкие травмы. Всех пострадавших доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, родившийся после происшествия ребенок умер в больнице.

„Очень тяжело найти слова, чтобы выразить весь трагизм и отчаяние. Больно думать, что безответственное поведение одного взрослого человека забрало жизнь, которая не успела начаться", – сказал руководитель Тартуского отделения полиции Андрус Реймаа и выразил глубокое соболезнование семье, потерявшей ребенка, и их близким.

„То, что произошло, не является несчастным случаем на дороге. Это преступление. Все знают, что пьяное вождение может привести к тяжелой аварии. Знают и то, что когда что-то произойдет, ничего нельзя будет исправить. Поэтому, когда кто-то нарушает правила, о которых договорилось общество, и делает это неоднократно, нельзя сказать, что произошел несчастный случай. Совершили преступление", – сказал руководитель Тартуского отделения полиции.

Лыунаская окружная прокуратура на прошлой неделе подала ходатайство о взятии под стражу 51-летнего мужчины, суд это ходатайство удовлетворил. Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм сказала, что в рамках проступка этот мужчина в последний раз наказывался за пьяное вождение прошлым летом и, по словам самого мужчины, он имеет привычку употреблять алкоголь еженедельно.

"Учитывая это, высока вероятность, что, оставшись на свободе, он продолжит вести себя так же и будет ставить этим в опасность других участников дорожного движения, поэтому его взятие под стражу неизбежно", – пояснила Тамм.

Андрус Реймаа добавил, что какое бы наказание водитель не получил, этим будет не вернуть потерянную жизнь. „Мы каждый день прилагаем усилия, чтобы убрать пьяных водителей с дорог: проверяем водителей на трезвость, по возможности конфискуем автомобили пьяных водителей, направляем страдающих алкоголизмом людей на лечение. Но не менее важен и вклад других участников дорожного движения, которые сообщают о возможных пьяных водителях на номер 112. Если мы вместе сможем усилить социальный контроль, у пьяных водителей меньше шансов попасть на наши улицы и дороги", – выразил он надежду.