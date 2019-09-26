Пьяный водитель сбил дорожный знак и покалечил пешехода, после чего скрылся с места происшествия и устроил еще одну аварию

Вчера в Вильянди пьяный водитель врезался в дорожный знак, нанеся им повреждения пешеходу, но уехал с места происшествия и позднее совершил еще одну аварию.
В 16:46 произошло ДТП в Вильянди на перекрестке улиц Таллинна и Уус, где 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Honda Accord врезался в расположенный на островке безопасности дорожный знак.
Ожидавший зеленого света на светофоре пешеход, 20-летняя женщина, получил на островке безопасности удар дорожным знаком и был доставлен в Вильяндискую больницу на осмотр.
Водитель автомобиля уехал с места происшествия и двинулся дальше на парковку автовокзала, где врезался в парковавшийся автомобиль Nissan Qashqai.
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