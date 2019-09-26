26.09.2019, 07:30

Пьяный водитель сбил дорожный знак и покалечил пешехода, после чего скрылся с места происшествия и устроил еще одну аварию

 (2)
rus.delfi.ee
EST 7
Пьяный водитель сбил дорожный знак и покалечил пешехода, после чего скрылся с места происшествия и устроил еще одну аварию
Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Вчера в Вильянди пьяный водитель врезался в дорожный знак, нанеся им повреждения пешеходу, но уехал с места происшествия и позднее совершил еще одну аварию.

В 16:46 произошло ДТП в Вильянди на перекрестке улиц Таллинна и Уус, где 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Honda Accord врезался в расположенный на островке безопасности дорожный знак.

Ожидавший зеленого света на светофоре пешеход, 20-летняя женщина, получил на островке безопасности удар дорожным знаком и был доставлен в Вильяндискую больницу на осмотр.

Водитель автомобиля уехал с места происшествия и двинулся дальше на парковку автовокзала, где врезался в парковавшийся автомобиль Nissan Qashqai.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: