Пьяный водитель попался полиции, после чего снова сел за руль и был задержан еще раз(2)
Вчера в 9:52 в ходе рейда на 14 км Таллиннской окружной дороги полиция задержала водителя и выявила у него алкогольное опьянение в 1,34 промилле.
Вчера в 9:52 в ходе рейда на 14 км Таллиннской окружной дороги полиция задержала водителя и выявила у него алкогольное опьянение в 1,34 промилле.
После составления протокола о проступке мужчина сказал, что вызовет такси и вернулся в свой автомобиль. Однако через какое-то время он решил поехать самостоятельно, что обернулось для него еще одним наказанием. На этот раз опьянение составило 1,2 промилле.
Поскольку первое наказание очевидно не подействовало, полицейские доставили нарушителя в камеру, где он будет ожидать суда. В качестве наказания его может ожидать тюремное заключение.
#politsei #sõidakainepeaga pic.twitter.com/s3LeVCGJ2J
— Darvy Kõdar (@KodarDarvy) June 25, 2019
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