26.06.2019, 07:00

Пьяный водитель попался полиции, после чего снова сел за руль и был задержан еще раз

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rus.delfi.ee
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Пьяный водитель попался полиции, после чего снова сел за руль и был задержан еще раз
Foto: Andres Putting

Вчера в 9:52 в ходе рейда на 14 км Таллиннской окружной дороги полиция задержала водителя и выявила у него алкогольное опьянение в 1,34 промилле.

После составления протокола о проступке мужчина сказал, что вызовет такси и вернулся в свой автомобиль. Однако через какое-то время он решил поехать самостоятельно, что обернулось для него еще одним наказанием. На этот раз опьянение составило 1,2 промилле.

Поскольку первое наказание очевидно не подействовало, полицейские доставили нарушителя в камеру, где он будет ожидать суда. В качестве наказания его может ожидать тюремное заключение.

#politsei #sõidakainepeaga pic.twitter.com/s3LeVCGJ2J

— Darvy Kõdar (@KodarDarvy) June 25, 2019

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