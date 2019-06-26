Пьяный водитель попался полиции, после чего снова сел за руль и был задержан еще раз

После составления протокола о проступке мужчина сказал, что вызовет такси и вернулся в свой автомобиль. Однако через какое-то время он решил поехать самостоятельно, что обернулось для него еще одним наказанием. На этот раз опьянение составило 1,2 промилле.

Поскольку первое наказание очевидно не подействовало, полицейские доставили нарушителя в камеру, где он будет ожидать суда. В качестве наказания его может ожидать тюремное заключение.

#politsei #sõidakainepeaga pic.twitter.com/s3LeVCGJ2J

— Darvy Kõdar (@KodarDarvy) June 25, 2019