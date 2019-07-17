Пьяный водитель перевозил маленьких детей. В наказание - шоковое тюремное заключение

«Всего в обоих транспортных средствах находились шесть детей. В одном случае в автомобиле был трехмесячный младенец, а в другом — несовершеннолетние, причем все - нетревые», - сообщил начальних Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте.

В первой машине ехали дети в возрасте 3 месяца, 4 года и 6 лет. Во второй — двое 15-летних и 16-летний подросток.

«Вождение в нетрезвом виде — неприемлемо, но ставить в опасность таких маленьких детей — особенно безответственно, просто нет слов», - добавил Таммисте.

Вчера Вируский уездный суд признал 40-летнего мужчину виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы, из которых в исполнение будет приведен один месяц. Остальные назначены условно с двухлетним испытательным сроком.

«Мужчина будет находится под контролем, его обязали не употреблять спиртное и пройти антиалкогольное лечение. Он и раньше наказывался в уголовном порядке за управление автомобилем в пьяном виде», - прокомментировала дело помощник прокурора Айн Тали.

Во втором случае 22-летний молодой человек получил в качестве наказания 6 месяцев тюремного заключения условно с годичным испытательным сроком.