Пьяный водитель мотомобиля проведет за решеткой более двух лет

8 февраля полиция получила сообщение, что в Раквере на улице Тарту произошла авария, в которой водитель мотомобиля врезался в припаркованную на обочине машину. Прибывший на место происшествия полицейский патруль установил, что 48-летний водитель мотомобиля был пьян. Полицейские задержали водителя в качестве подозреваемого и доставили его в Раквереское отделение полиции. Мужчину и ранее неоднократно отстраняли от управления транспортным средством, так как он попадался пьяным за рулем.

По словам ведущего следователя Раквереского отделения полиции Тийны Тоост, настоящее везение, что в произошедшей посреди рабочего дня аварии не пострадали люди. ”Достойно сожаления, что мужчина не вынес урок из своих прежних ошибок и не понял, какую опасность представляет вождение в пьяном виде для окружающих людей. Управляя транспортным средством в состоянии опьянения, человек не в состоянии вовремя отреагировать на неожиданно возникшие препятствия на дороге, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми”, — сказала ведущий следователь.

По ее словам, аварии с участием пьяных водителей составляют значительную часть всех нарушений на дорогах и если таких водителей будет меньше, то будет меньше и аварий с трагическими последствиями. ”Полиция каждый день работает над тем, чтобы наши дороги были более безопасными. Однако внести свою лепту в безопасность на дорогах может каждый человек. Для этого нужно препятствовать знакомым садиться за руль в пьяном виде или звонить на номер 112, если на дороге замечен водитель с подозрительным стилем вождения”, — добавила Тоост.

По словам прокурора Вируской окружной прокуратуры Айна Тали, в работе прокуратуры и полиции часто происходят случаи, когда пойманный ранее пьяным за рулем водитель не меняет своего поведения после первого нарушения и следующего за ним наказания. ”При повторном нарушении прокуратура ходатайствует о более строгом наказании, и многолетнее реальное тюремное заключение в данных случаях не является чем-то редким”, — сказал Тали.

48-летний мужчина приговорен к двум годам, одному месяцу и трем дням реального тюремного заключения.