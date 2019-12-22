22.12.2019, 08:21

Пьяный водитель едва не погубил своего спутника

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Задержаны 36 нетрезвых водителей
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Modex19- rahvusvaheline päästeõppus Saaremaal
Kiirabibrigaad tegutsemas (foto on illustratiivne).Foto: Irina Mägi

В субботу рано утром нетрезвый водитель совершил в Вильяндимаа аварию, в результате чего он сам и его спутник попали в больницу.

Вчера в 4.45 в селе Таари волости Вильянди произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Автомобиль Volvo V70, которым управлял 31-летний мужчина, вынесло в кювет, где он перевернулся.

Водителя доставили в больницу Вильянди, а его спутника — 32-летнего мужчину — отправили в Клинику Тартуского университета.

За вчерашние сутки полиция задержала 35 водителей в состоянии алкогольного и 1 водителя в состоянии наркотического опьянения.

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