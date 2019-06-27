27.06.2019, 08:07
Пьяный водитель BMW не справился с управлением: два человека в больнице
Вчера в 21:40 на 59 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Рапламаа произошла авария.
Вчера в 21:40 на 59 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Рапламаа произошла авария.
По сообщению полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний водитель съехал на своем автомобиле BMW 520i с дороги, машина перевернулась через крышу.
Водителя и 49-летнюю пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Умер лидер рок-группы «Високосный год» Илья Калинников
«Коля, напиши мне»: сын Лукашенко покорил сеть
Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать