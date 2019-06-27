Пьяный водитель BMW не справился с управлением: два человека в больнице

По сообщению полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний водитель съехал на своем автомобиле BMW 520i с дороги, машина перевернулась через крышу.

Водителя и 49-летнюю пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.