Пьяный водитель BMW не справился с управлением: два человека в больнице

Вчера в 21:40 на 59 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Рапламаа произошла авария.
По сообщению полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний водитель съехал на своем автомобиле BMW 520i с дороги, машина перевернулась через крышу.
Водителя и 49-летнюю пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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