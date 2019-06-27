27.06.2019, 08:07

Пьяный водитель BMW не справился с управлением: два человека в больнице

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rus.delfi.ee
EST 36
BMW
Foto on illustreerivFoto: Jassu Hertsmann

Вчера в 21:40 на 59 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Рапламаа произошла авария.

По сообщению полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 35-летний водитель съехал на своем автомобиле BMW 520i с дороги, машина перевернулась через крышу.

Водителя и 49-летнюю пассажирку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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