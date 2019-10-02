Пьяный водитель без прав ударил полицейского. Для его задержания пришлось использовать газ

Во вторник около 20:30 несколько внимательных граждан сообщили в Центр тревоги, что по улице Паэ в Кярдла разъезжает белый автомобиль, водитель которого может быть пьян.

Полицейские заметили подходящий под описание Mercedes-Benz в деревне Линнумяэ и дали ему сигнал остановиться. Водитель проигнорировал указ, а лишь увеличил скорость.

Чуть позже автомобиль все же остановился. Подойдя к автомобилю полицейский увидел, что внутри находятся три молодых человека, но ни один из них не сидит на месте водителя.

Один из них вышел из автомобиля и ударил сотрудник полиции, который заговорил с ним. Полицейскому пришлось использовать в отношении атаковавшего его мужчины газ, после чего тот ушел вместе с другим мужчиной на находящийся вблизи хутор.

Дверь дома они полицейским не открывали. Сотрудникам полиции пришлось . вызвать подкрепление и в 22 им удалось войти в дом, после чего все трое мужчин были доставлены в участок давать разъяснения.

Собранная информация указывает на то, что автомобилем управлял 36-летний мужчина без прав, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В его отношении заведено производство о проступке за вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения, и еще за игнорирование сигнала остановиться. Также было заведено уголовное производство за насилие в отношении представителя власти, поэтому его задержали как подозреваемого.