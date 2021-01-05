Пьяный водитель без прав проведет за решеткой полтора года

31 декабря в районе 12 часов дня полиция получила сообщение о том, что на 138-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру автомобиль Peugeot съехал с дороги в канаву. Позвонивший в полицию человек сообщил, что попавший в аварию водитель сумел выбраться из аварийного автомобиля и есть подозрение, что он употреблял алкоголь. Вскоре прибывший на место происшествия полицейский патруль установил, что водитель находится в состоянии сильного опьянения. Полиция задержала водителя Peugeot в качестве подозреваемого.

2 января в Раквереском здании Вируского уездного суда состоялось слушание, в ходе которого 44-летнего мужчину приговорили в одному году и шести месяцам реального тюремного заключения. Мужчину и ранее неоднократно отстраняли от управления транспортным средством, так как он водил автомобиль пьяным и совершал другие нарушения в дорожном движении, за что и был лишен водительских прав. Помимо этого, в мае прошлого года мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за нарушение правил дорожного движения.

По словам руководителя патрульной службы Раквереского отделения полиции Тауно Лемпу, достойно сожаления, что водитель не смог вынести урок из своих прошлых ошибок. ”Пьяный водитель крайне опасен как для себя самого, так и для окружающих людей, и велика вероятность совершить аварию с очень трагическими последствиями. К счастью, в данном случае в аварии никто не пострадал, однако очень неприятно осознавать, что из-за своего безрассудного поступка он мог бы наехать на пешехода или врезаться в другую машину, лишив таким образом жизни другого участника движения или погибнув сам”, — сказал Лемпу.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Айн Тали сказал, что управление транспортным средством в состоянии опьянения и к тому же без водительских прав — это настолько рискованное поведение, что оно рано или поздно неизбежно приведет к тяжелым последствиям. ”Мы удовлетворены тем, что суд согласился с позицией прокуратуры и опасный водитель не сможет участвовать в дорожном движении в течение некоторого времени”, — сказал Тали.