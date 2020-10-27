Вчера в Пылвамаа пьяный велосипедист врезался в полицейский автомобиль.
Инцидент произошел в понедельник вечеров в 21:50 на 2 км шоссе Пылва-Карисилла в деревне Росма, где 64-летний мужчина в состоянии аклогольного опьянения на велосипеде проигнорировал распоряжение полиции к остановке и врезался в остановившийся перед ним полицейский автомобиль Škoda под управлением 23-летнего мужчины.
Водителя доставили в Южно-Эстонскую больницу для проверки здоровья.
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