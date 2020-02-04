Пьяный охотник угнал автомобиль, а на утро ничего не помнил

Когда мужчина после концерта вышел на улицу, то обнаружил, что его микроавтобус, в котором находилась техника на общую сумму в 10 000 евро, исчез.

”Была полночь, народу не было, обычно я оставляю ключи в машине. И вот я выхожу из дома культуры и обнаруживаю, что машины нет”, — рассказывает он.

Мужчина позвонил в центр тревоги и организатору праздника, а уже утром его ждала хорошая новость: автомобиль найден.

Выяснилось, что организатор обзвонил всех охотников, которые принимали участие в празднике, но никто не ничего не знал. Однако через полчаса один из охотников перезвонил организатору и сообщил, что возле его дома действительно стоит какой-то белый микроавтобус. ”Этот человек был настолько пьян, что даже не помнил, что делал ночью”, — говорит Виерманн.

Музыканту вернули его машину, и претензий у него нет. ”Думаю, охотники сами с ним разберутся. Пьяный человек просто не ведал, что творил. К счастью, все закончилось хорошо и никто не пострадал”.

У полиции при этом немного другая версия. ”Сегодня утром выяснилось, что машину взял друг владельца. Ночью он увидел, что машина стоит открытая у дома на улице Крейцвальди, и в целях безопасности сел за руль и отогнал ее к себе во двор, который находится в нескольких сотнях метрах от того места. Утром владелец получил свою машину обратно. Все вещи были в целости и сохранности, и у владельца к другу претензий нет”, — сообщил Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. На вопрос то том, был ли водитель пьян, он не ответил.

Сам Виерманн назвал комментарий полиции ”художественным вымыслом” и отметил, то данный человек другом ему не является.