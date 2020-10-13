Пьяный мужчина завалился на проезжую часть, а позже ударил полицейского ногой

12 октября полиция получила сообщение о том, что в волости Камбья прохожий помог пьяному мужчине, лежавшему на проезжей части, добраться до обочины. Поскольку прохожему показалось, что мужчина может вернуться на дорогу, он вызвал полицию.
Когда стражи порядка прибыли на место, пьяный мужчина оказал им сопротивление, не подчинялся распоряжениям и ударил 30-летнего полицейского ногой.
Таким образом, 64-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в участок в качестве подозреваемого.
Пострадавший полицейский обратился для проверки в отделений экстренной медицины, после чего продолжил службу.
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