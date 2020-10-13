Пьяный мужчина завалился на проезжую часть, а позже ударил полицейского ногой

Когда стражи порядка прибыли на место, пьяный мужчина оказал им сопротивление, не подчинялся распоряжениям и ударил 30-летнего полицейского ногой.

Таким образом, 64-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения доставили в участок в качестве подозреваемого.

Пострадавший полицейский обратился для проверки в отделений экстренной медицины, после чего продолжил службу.