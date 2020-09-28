Пьяный мужчина заснул в автомобиле. Полиция нашла у него незаконное оружие
На выходных в Тартумаа произошли два инцидента, связанных с незаконным владением оружием.
На выходных в Тартумаа произошли два инцидента, связанных с незаконным владением оружием.
26 сентября в полицию поступило сообщение из волости Элва. Звонивший сказал, что слышал хлопки. Выехавшие на место полицейские установили, из какого дома раздавались выстрелы и вошли в него. В качестве подозреваемого был задержан 42-летний мужчина. В ходе обыска в его доме было обнаружено самодельное огнестрельное оружие и похожий на оружие предмет, которые полиция взяла на хранение и доставила в участок. Точные обстоятельства выяснит следствие.
Также поздно вечером 27 сентября в полицию поступило сообщение о том, что посреди дороги на улице Роопа в Тарту стоит автомобиль Mercedes, в котором находится неподвижный человек. На вызов отреагировала как полиция, так и скорая. Они обнаружили в автомобиле спящего мужчину с подозрением на опьянение. При досмотре полиция обнаружила у него огнестрельное оружие и изъяла его. Находившийся в неадекватном состоянии 30-летний мужчина сначала был доставлен на медицинскую экспертизу, а затем в арестный дом в качестве подозреваемого. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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