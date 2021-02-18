Пьяный мужчина в автобусе ударил женщину ножом

Поблизости от автобусной остановки "Коэру" в маршрутном автобусе Пайде-Коэру-Эрвита пьяный 57-летний мужчина в ходе возникшего конфликта ударил знакомую ему 31-летнюю женщину ножом.

Женщина получила от медиков первую помощь, и ее отпустили на домашнее лечение.

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