Пьяный мужчина в автобусе ударил женщину ножом

В среду, 17 февраля, в полицию сообщили об инциденте в волости Ярва в Ярвамаа.
Поблизости от автобусной остановки "Коэру" в маршрутном автобусе Пайде-Коэру-Эрвита пьяный 57-летний мужчина в ходе возникшего конфликта ударил знакомую ему 31-летнюю женщину ножом.
Женщина получила от медиков первую помощь, и ее отпустили на домашнее лечение.
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