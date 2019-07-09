09.07.2019, 12:00

Пьяный мужчина ударил полицейского кулаком. В ответ стражи порядка применили газ

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rus.delfi.ee
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Politsei arreteerib naist
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

В воскресенье, 7 июля, во время проведения полицейскими проверки одного транспортного средства в волости Элва к ним подошел посторонний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Он стал мешать работе полицейских, не подчинялся распоряжениям и ударил одного полицейского кулаком. В ответ на это стражи порядка применили в отношении 28-летнего мужчины газ, надели на него наручники и задержали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Точные обстоятельства выяснит следствие. .

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