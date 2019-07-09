Пьяный мужчина ударил полицейского кулаком. В ответ стражи порядка применили газ

В воскресенье, 7 июля, во время проведения полицейскими проверки одного транспортного средства в волости Элва к ним подошел посторонний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Он стал мешать работе полицейских, не подчинялся распоряжениям и ударил одного полицейского кулаком. В ответ на это стражи порядка применили в отношении 28-летнего мужчины газ, надели на него наручники и задержали.
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова
Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать
Меркель призналась о своем здоровье после странных приступов
«Кадровая политика мешает получать хорошее образование в КР