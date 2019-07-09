Пьяный мужчина ударил полицейского кулаком. В ответ стражи порядка применили газ

Он стал мешать работе полицейских, не подчинялся распоряжениям и ударил одного полицейского кулаком. В ответ на это стражи порядка применили в отношении 28-летнего мужчины газ, надели на него наручники и задержали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Точные обстоятельства выяснит следствие. .