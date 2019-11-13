Пьяный мужчина напал на членов семьи, а затем и на полицейских
Вчера в Тарту было зарегистрировано три случая применения насилия, в том числе в отношении представителей власти.
Вчера в Тарту было зарегистрировано три случая применения насилия, в том числе в отношении представителей власти.
Вчера днем полиция получила вызов в деревню Ряни волости Камбья, где 40-летний пьяный мужчина напал на членов семьи. Когда патруль прибыл на место, мужчина напал и на полицейских, в связи с чем пришлось применить газ и наручники. Примечательно, что мужчина находится под наблюдением службы уголовного надзора и ему запрещено употреблять алкоголь. Полицейские задержали его и доставили в арестный дом.
Вчера во второй половине дня полиции поступил вызов в деревню Вахи в Тартумаа, где 53-летний мужчина в ходе совместного распития алкогольных напитков ударил свою 34-летнюю сожительницу. Полиция задержала его в качестве подозреваемого.
Вчера вечером полиция получила вызов в квартиру на улице Вяйке-Туру в Тарту, где 34-летняя женщина напала на своего бывшего сожителя (37) и находившуюся в квартире 38-летнюю женщину. 34-летняя женщина была задержана в качестве подозреваемого.
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