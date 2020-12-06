Пьяный мужчина на микроавтобусе врезался в дерево: погибла 50-летняя пассажирка(13)
В субботу, 6 декабря, вечером на острове Вормси произошла авария, в которой погиб человек.
В субботу, 6 декабря, вечером на острове Вормси произошла авария, в которой погиб человек.
Авария произошла в 16:25 на 6 км окружной дороги Вормси в деревне Сууремыйза на Вормси.
По предварительным данным, двигавшийся в сторону Хулло микроавтобус Ford Transit под управлением 41-летнего мужчину съехал с дорогу вправо и врезался в дереве.
В результате аварии погибла 50-летняя женщина, которая находилась в автомобиле в качестве пассажира.
У водителя не было прав и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ни они, ни пассажирка не были пристегнуты.
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