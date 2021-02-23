23.02.2021, 11:18

Пьяный мужчина без прав вез семью за покупками со скоростью 150 км/ч. Его наказали арестом, а жену — штрафом

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Пьяный мужчина без прав вез семью за покупками со скоростью 150 км/ч. Его наказали арестом, а жену — штрафом
Foto: Politsei

Суд назначил в качестве наказания арест сроком на полмесяца мужчине, который поехал с женой и детьми в Тарту за покупками, не имея права на управление и находясь в нетрезвом виде. Также был назначен штраф ехавшей с ним жене, которая не помешала мужу сесть за руль после того, как он употребил алкоголь.

В прошлую пятницу, 19 февраля, патруль полиции остановил в волости Элва на дороге Тарту — ВильяндиКилинги-Нымме автомобиль Škoda, скорость которого была почти 150 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Автомобилем управлял 51-летний мужчина, с ним находились жена и двое детей в возрасте младше 10 лет.

„Кроме превышения скорости было обнаружено, что мужчина был нетрезв и у него не было права на управление автомобилем. Его задержали и доставили в арестный дом дожидаться суда", — рассказал старший инспектор Тартуского отделения полиции Тайво Роси.

„Ситуация, почему пьяный человек без прав сел за руль, была еще более непонятна тем, что на пассажирском сидении была его трезвая спутница жизни, у которой есть права", — отметил полицейский.

В воскресенье состоялось заседание суда, на котором задержанный водитель рассказал, что им с женой пришла мысль поехать из Вильянди за покупками в Тарту. Хотя мужчина уже выпил пива и прав у него не было уже много лет, он решил сесть за руль. На это никак не отреагировала его спутница жизни, которая знала, что прав на управление автомобилем у мужа нет.

В зале суда мужчина, ранее не имевший наказаний, никак не мог обосновать своих действий, сказав лишь, что он сожалеет и не оправдывает свой поступок. Суд назначил ему в качестве наказания арест сроком в полмесяца, который он будет сразу отбывать.

Полиция в рамках делопроизводства о проступке назначила штраф размером в 200 евро женщине, которая не помешала сесть за руль нетрезвому водителю без прав и своим бездействием поставила под угрозу маленьких детей, поехавших вместе с ними.

„Только недавно по вине пьяного водителя произошла крайне тяжелая авария, из-за которой лишился жизни новорожденный ребенок. Складывается впечатление, что некоторые люди делают все, чтобы такая трагедия произошла и с их семьей. Как еще можно объяснить ситуацию, когда оба родителя принимают вместе решение, которым ставят под угрозу и других людей, и своих маленьких детей", — заключил Роси.

В этом году в январе и феврале полицейские задержали более 600 нетрезвых водителей, а также около 2300 водителей, превышавших допустимую скорость.

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