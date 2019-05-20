Пьяный молодой человек угнал автомобиль, заблудился в лесу и вызвал себе полицию

Молодой человек сказал диспетчеру, что находится в лесу в деревне Тыллисте в волости Валга. Чуть позже, когда патруль уже выехал на место, он сообщил, что вышел из леса и идет по какой-то гравийной дороге, но по-прежнему не понимает, в каком направлении ему надо двигаться.

Стражи порядка вышли ему навстречу. Вскоре они нашли как 18-летнего молодого человека, который был пьян, так и угнанный той же ночью в Лаатре легковой автомобиль Peugeot. Молодого человека задержали в качестве подозреваемого и доставили на вытрезвление.

Точные обстоятельства выяснит следствие.