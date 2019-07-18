Пьяный хулиган избил водителя трамвая и ткнул в охранника ножом

На водителя трамвая набросился с кулаками внезапно пришедший в бешенство Александр (30), который бил его не выбирая куда — в лицо, в голову.

Когда охранник попытался его на улице задержать, находящийся в пьяном угаре Александр достал нож. К счастью, удар оставил лишь большую дыру на комбинезоне охранника.

Как выяснилось в ходе расследования, кражи, наркотики и насилие для безработного Александра — обычный стиль жизни.

Суд вынес суровый приговор — три года и 10 месяцев лишения свободы.

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