18.07.2019, 11:10

Пьяный хулиган избил водителя трамвая и ткнул в охранника ножом

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rus.delfi.ee
EST 28
Пьяный хулиган избил водителя трамвая и ткнул в охранника ножом
Kiur Kaasik

В октябре прошлого года в Ласнамяэ на конечной остановке трамвая произошел инцидент, который только по счастливой случайности не закончился трагедией, пишет Õhtuleht.

На водителя трамвая набросился с кулаками внезапно пришедший в бешенство Александр (30), который бил его не выбирая куда — в лицо, в голову.

Когда охранник попытался его на улице задержать, находящийся в пьяном угаре Александр достал нож. К счастью, удар оставил лишь большую дыру на комбинезоне охранника.

Как выяснилось в ходе расследования, кражи, наркотики и насилие для безработного Александра — обычный стиль жизни.

Суд вынес суровый приговор — три года и 10 месяцев лишения свободы.

Подробнее читайте в Õhtuleht.

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