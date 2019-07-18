Пьяный хулиган избил водителя трамвая и ткнул в охранника ножом

В октябре прошлого года в Ласнамяэ на конечной остановке трамвая произошел инцидент, который только по счастливой случайности не закончился трагедией, пишет Õhtuleht.
На водителя трамвая набросился с кулаками внезапно пришедший в бешенство Александр (30), который бил его не выбирая куда — в лицо, в голову.
Когда охранник попытался его на улице задержать, находящийся в пьяном угаре Александр достал нож. К счастью, удар оставил лишь большую дыру на комбинезоне охранника.
Как выяснилось в ходе расследования, кражи, наркотики и насилие для безработного Александра — обычный стиль жизни.
Суд вынес суровый приговор — три года и 10 месяцев лишения свободы.
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