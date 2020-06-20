Пьяный агрессивный мужчина размахивал на баскетбольной площадке предметом, похожим на меч

Вчера в 22:30 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на баскетбольной площадке на улице Айандузе в Тарту находится пьяный мужчина, который кричит и угрожает находящимся на площадке людям предметом, похожим на меч.
Полиция отреагировала на вызов усиленным составом. По прибытии на место стражи порядка увидели агрессивного мужчину с мечом в руках. Полицейские велели ему положить меч на землю и предупредили о том, что в противном случае будут вынуждены прибегнуть к методу прямого принуждения. Мужчина распоряжения проигнорировал и полицейские применили для его задержания физическую силу и наручники, после чего отвезли на вытрезвление.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело на основании статьи о тяжком нарушении общественного порядка. Точные обстоятельства выяснит следствие.
Останется ли 24-летний мужчина под стражей, пока неизвестно.
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