Пьяный 46-летний мужчина утонул в реке Эмайыги

Предполагается, что мужчина находился в сауне возле реки и упал в воду, сообщает Спасательный департамент. Вызов поступил в 12:01, тело утонувшего нашли лишь в 14:28.

Мужчина был сильно пьян и уже раньше попадал в ситуацию, когда мог утонуть. Департамент напоминает, что лучше не совмещать посещение бани и алкоголь, особенно, находясь возле водоемов.

"Если у воды или на воде компания пьяных людей, то они должны особенно внимательно следить за тем, чтобы никто не упал в воду. Лучше держаться подальше от водоема, если вы выпиваете".

В этом году в Эстонии утонуло 27 человек.