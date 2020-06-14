Пьяный 46-летний мужчина утонул в реке Эмайыги

Сегодня днем стало известно, что возле поселка Луунья под Тарту утонул 46-летний мужчина.
Предполагается, что мужчина находился в сауне возле реки и упал в воду, сообщает Спасательный департамент. Вызов поступил в 12:01, тело утонувшего нашли лишь в 14:28.
Мужчина был сильно пьян и уже раньше попадал в ситуацию, когда мог утонуть. Департамент напоминает, что лучше не совмещать посещение бани и алкоголь, особенно, находясь возле водоемов.
"Если у воды или на воде компания пьяных людей, то они должны особенно внимательно следить за тем, чтобы никто не упал в воду. Лучше держаться подальше от водоема, если вы выпиваете".
В этом году в Эстонии утонуло 27 человек.
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