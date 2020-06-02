Пьяного мужчину выгнали из столичного бара. Он сначала пытался уехать на мотоцикле, а позже вернулся на микроавтобусе

Патрули G4S получили сигнал паники из расположенного в Старом городе бара в 20:46. Охранники прибыли на место происшествия за четыре минуты и вывели из бара мужчину средних лет с явными признаками опьянения, который цеплялся к другим посетителям заведения и оскорблял их. Нарушитель порядка хотел вернуться в бар, но охранники не позволили ему сделать это.

После этого мужчина подошел к мотоциклу, надел шлем и стал заводить мотор.

Сотрудники G4S незамедлительно подошли к мотоциклисту и не дали ему уехать. Также они известили о произошедшем полицию. Сидевший на мотоцикле мужчина оскорблял охранников и угрожал им, но уехать ему не удалось.

Полиция прибыла через пару минут и побеседовала с мотоциклистом. Он пообещал оставить свое транспортное средство на месте и ушел.

Примерно в 23:30 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Суур-Карья едет нетрезвый мужчина на белом микроавтобусе. Водитель попытался погрузить припаркованный там ранее мотоцикл в микроавтобус и уехать. Отреагировавшие на вызов полицейские зафиксировали у мужчины степень опьянения, наказуемую в административном порядке, и задержали его.