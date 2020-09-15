Пьянка вышла из-под контроля: в Курессааре убили 60-летнего мужчину

Полиция задержала на месте происшествия в качестве подозреваемого в случившемся 61-летнего мужчину.

Оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Марго Петерс сказал, что обстоятельства случившегося выяснят в ходе делопроизводства. "По первоначальным данным, мужчины были знакомы между собой и могли совместно употреблять алкоголь на месте жительства погибшего, но ход приведших к тяжким последствиям событий выяснится в начатом уголовном делопроизводстве", — добавил Петерс.

Уголовное дело возбуждено по статье, рассматривающей убийство. Следствие ведет Ляэнеская префектура под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.