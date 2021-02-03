Пьяная женщина врезалась в припаркованный автомобиль — ее машина перевернулась. В салоне сидел 5-летний ребенок(11)
Читатели RusDelfi сообщили об аварии на улице Кари сегодня утром.
Читатели RusDelfi сообщили об аварии на улице Кари сегодня утром.
Сегодня примерно в 9:20 полиция получила сообщение о ДТП на улице Кари с участием автомобиля Toyota, которым управляла 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль двигался по ул. Кари по направлению к ул. Рандла и наехал на припаркованный автомобиль VW, после чего перевернулся на бок. Скорая доставила в больницу 5-летнего сына управлявшей автомобилем женщины. Других людей в автомобиле не было.
Аварийный полицейский Пыхьяской префектуры Керда-Лийна Саббал сказала, что нет никакого оправдания тому, когда человек садится за руль в состоянии опьянения. "Пьяный водитель — это большая опасность для всех окружающих, в том числе и для пассажиров его автомобиля. Особенно печалит то, когда из-за безответственного поведения таких водителей страдают дети", — сказала Саббал RusDelfi.
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