09.03.2020, 13:58

Пьяная женщина напала на полицейского

 (1)
EST
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politseibuss (foto on illustratiivne).Foto: Argo Ingver

В ночь на 8 марта 20-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на улице Валликраави в Тарту ударила находившегося при исполнении полицейского.

Женщину задержали в качестве подозреваемого и доставили в камеру для вытрезвления.

Полицейский в помощи медиков не нуждался и продолжил исполнение своих рабочих обязанностей.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: