Пьяная женщина напала на полицейского

Женщину задержали в качестве подозреваемого и доставили в камеру для вытрезвления.

Полицейский в помощи медиков не нуждался и продолжил исполнение своих рабочих обязанностей.

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