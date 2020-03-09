Пьяная женщина напала на полицейского

В ночь на 8 марта 20-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения на улице Валликраави в Тарту ударила находившегося при исполнении полицейского.
Женщину задержали в качестве подозреваемого и доставили в камеру для вытрезвления.
Полицейский в помощи медиков не нуждался и продолжил исполнение своих рабочих обязанностей.
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