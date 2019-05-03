Пьяная компания на BMW совершила в Таллинне две аварии. Сбежавшего с места ДТП задержали в квартире, которую взяли штурмом

Ехавший через улицу Веэрени в сторону Техника BMW ехавшему по кольцу Volvo. За рулем Volvo находился 32-летний водитель, который на момент аварии оказывал услугу таксоизвоза. В машине также находилась 29-летняя гражданка Китая, которая получила травму. Ее доставили в больницу.

После того, как автомобиль BMW совершил аварию, из салона выбежали двое мужчин и попытались скрыться. Одного из них (47 лет) задержали благодаря внимательным гражданам.

Позже полиция задержала и второго мужчину (45 лет), он находился у себя дома. Скорую он вызвал себе сам, но когда медики и полицейские прибыли, то отказался открывать дверь. На тот момент правоохранительным органам было известно, что в квартире также могла находиться женщина, у которой травмы. В связи с этим, было принято решение взять квартиру штурмом. Полиция пока не знает, находилась ли та женщина в машине в момент аварии.

Полиция не разглашает информацию о том, откуда поступила информация о женщине с травмами. В квартиру была направлена группа быстрого реагирования, которая среди ночи проникла внутрь. В квартире были обнаружены кусты выращиваемой конопли.

Идет следствие.